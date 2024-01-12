"نابير": الدفاع الإسرائيلى كان ضعيفًا للغاية أمام "العدل الدولية"

أكد الدكتور ميك نابير، مؤسس حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا، أن الدفاع الإسرائيلي كان ضعيفًا للغاية أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف مؤسس حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل حاولت أمام محكمة العدل الدولية تبرير الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين تثبت بشدة ارتكاب الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح أن جنوب إفريقيا اعتمدت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية على القوانين الدولية، مؤكدًا أن 57 حكومة حول العالم تدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أنه يجب على الدول والحكومات دعم الدعوى الجنوب إفريقية أمام العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال.