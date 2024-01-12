الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير العدل بجنوب إفريقيا: إسرائيل أخفقت فى الرد ولا يمكن تبرير الإبادة الجماعية

رونالد لامولا
رونالد لامولا

أكد رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا، أن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به أمام محكمة العدل الدولية، ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها للمحكمة.

 دفاع إسرائيل يكرر ما قاله نتنياهو فى أحداث السابع من أكتوبر

وأضاف "لامولا"، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دفاع إسرائيل يكرر ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أحداث السابع من أكتوبر، ويقوم بتطبيق هذه السياسات، مؤكدًا أن جنوب إفريقيا تنكر ما حدث في هذا اليوم، وتدين ما قامت به حماس.

لا يوجد منطق فيما تقوله إسرائيل

وأكد أنه لا يمكن لأي شيء أن يبرر أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرًا إلى أن كل ما تقوله إسرائيل لا منطق فيه، مشيرًا إلى أنه طبقًا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب في قطاع غزة. 

إسرائيل جنوب أفريقيا القاهرة الإخبارية السابع من أكتوبر حماس غزة الإبادة الجماعية معاهدة الإبادة الجماعية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

"نابير": الدفاع الإسرائيلى كان ضعيفًا للغاية أمام "العدل الدولية"

القاهرة الإخبارية: الفريق القانونى للاحتلال يطلب إسقاط دعوى جنوب إفريقيا بـ"العدل الدولية"

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة لإسرائيل

"القاهرة الإخبارية": استهداف قاعدة أمريكية فى حقل غاز كونيكو شرق سوريا

ألمانيا: على اتصال مع شركائنا بشأن الضربة الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

هالة البشبيشى: معرض الكتاب عرسٌ ثقافى للناشر والكاتب والقارئ

عمرو عثمان: يجب على الأسرة أن تكون داعمة للفرد المتعاطى للمخدرات

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا