وزير العدل بجنوب إفريقيا: إسرائيل أخفقت فى الرد ولا يمكن تبرير الإبادة الجماعية

أكد رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا، أن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به أمام محكمة العدل الدولية، ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها للمحكمة.

دفاع إسرائيل يكرر ما قاله نتنياهو فى أحداث السابع من أكتوبر

وأضاف "لامولا"، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دفاع إسرائيل يكرر ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أحداث السابع من أكتوبر، ويقوم بتطبيق هذه السياسات، مؤكدًا أن جنوب إفريقيا تنكر ما حدث في هذا اليوم، وتدين ما قامت به حماس.

لا يوجد منطق فيما تقوله إسرائيل

وأكد أنه لا يمكن لأي شيء أن يبرر أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرًا إلى أن كل ما تقوله إسرائيل لا منطق فيه، مشيرًا إلى أنه طبقًا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب في قطاع غزة.