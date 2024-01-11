الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل فى جنوب إفريقيا: ما حدث بعد 7 أكتوبر فى غزة خرق للاتفاقيات القانونية

وزير العدل في جنوب
وزير العدل في جنوب إفريقيا

قال رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا، إنه لا توجد أي هجمات مسلحة على دولة أو إقليم يمكن أن تبرر الدفاع عن النفس بما يخرق الاتفاقيات القانونية أو الأخلاقيات، مؤكدًا أن ما حدث بعد 7 أكتوبر في قطاع غزة تعدى هذا الخط وخرق الاتفاقيات القانونية.

وأضاف لامولا، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل شنت هجومًا كبيرًا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا ضرورة أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع الإبادة الجماعية.

وأوضح وزير العدل الجنوب إفريقي، أن هناك فريقًا من 6 مستشارين سينضم إلينا لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، منددًا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية جنوب أفريقيا 7 أكتوبر قطاع غزة الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية جرائم الإبادة الاحتلال

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