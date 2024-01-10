محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": القضية الفلسطينية باتت مسألة أمن قومى مصرى أردنى

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي، إن قمة العقبة هي الحل الإقليمي والدولي للتحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية باتت تمس الأمن القومي المصري والأردني.

وأضاف "زكارنة" خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر والأردن وفلسطين هم أصحاب العلاقة والمتضررون والشركاء في هذه القضية التي يجب أن يتحمل الجميع مسئولياته أمامها، مشيرًا إلى أن أمام القادة الثلاثة، أربعة ملفات أساسية تم البحث فيها أولها الوقف الدائم والمستدام لإطلاق النار، وإيجاد حلول مناسبة للمساعدات، واتخاذ موقف عملي يدعم الموقفين المصري والأردني باتجاه الربط القطعي والعملي للتهجير وليس فقط التصريح والموقف السياسي.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك إجراءات عملية على المستوى الدولي، ولا يصح أو يستقيم أن تبقى هذه الدولة المحتلة تعمل على التهجير بشكل عملياتي على الأرض، ويجب أن تفتح الأبواب لإدخال المساعدات لكي لا يخرج الناس، فيمكن أن تدعم صمود الناس على أرضهم من خلال إدخال الماء والكهرباء والدواء وكل ما يحتاجه الإنسان لكي يبقى ويصمد.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول من خلال هذا التسويف بالشراكة الإسرائيلية تحطيم الكيان الفلسطيني أو "تمييعه".