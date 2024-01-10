الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": القضية الفلسطينية باتت مسألة أمن قومى مصرى أردنى

أحمد زكارنة
أحمد زكارنة

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي، إن قمة العقبة هي الحل الإقليمي والدولي للتحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية باتت تمس الأمن القومي المصري والأردني.

وأضاف "زكارنة" خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر والأردن وفلسطين هم أصحاب العلاقة والمتضررون والشركاء في هذه القضية التي يجب أن يتحمل الجميع مسئولياته أمامها، مشيرًا إلى أن أمام القادة الثلاثة، أربعة ملفات أساسية تم البحث فيها أولها الوقف الدائم والمستدام لإطلاق النار، وإيجاد حلول مناسبة للمساعدات، واتخاذ موقف عملي يدعم الموقفين المصري والأردني باتجاه الربط القطعي والعملي للتهجير وليس فقط التصريح والموقف السياسي.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك إجراءات عملية على المستوى الدولي، ولا يصح أو يستقيم أن تبقى هذه الدولة المحتلة تعمل على التهجير بشكل عملياتي على الأرض، ويجب أن تفتح الأبواب لإدخال المساعدات لكي لا يخرج الناس، فيمكن أن تدعم صمود الناس على أرضهم من خلال إدخال الماء والكهرباء والدواء وكل ما يحتاجه الإنسان لكي يبقى ويصمد.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول من خلال هذا التسويف بالشراكة الإسرائيلية تحطيم الكيان الفلسطيني أو "تمييعه".

 

القاهرة الإخبارية قمة العقبة القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري والأردني

مواد متعلقة

عمرو خليل: حل الدولتين الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط

الصحة العالمية: نواجه تحديات كبيرة فى غزة بسبب التعنت الإسرائيلى

“القاهرة الإخبارية”: استهداف قاعدة أمريكية شمال سوريا بطائرات مُسيّرة

فايز فرحات: تصاعد العدوان على غزة يستوجب تضافر جهود وقف إطلاق النار

القاهرة الإخبارية| دخول 176 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

القاهرة الإخبارية: معبر رفح يستقبل 150 من مزدوجى الجنسية

عماد الدين حسين: مصر لعبت الدور الأخطر فى إفساد مخطط تهجير الفلسطينيين

البيت الأبيض: مكالمات بايدن ونتنياهو ليست أساسًا لتقييم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سيدة تنهار من البكاء: "السخان الكهربا كان هيضيعني أنا وجوزي وبنتي" (فيديوجراف)

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا