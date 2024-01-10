عمرو خليل: حل الدولتين الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط

قال الإعلامي عمرو خليل، إن قمة العقبة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، هي الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والثالثة في الأشهر الاثني عشر الأخيرة.

وأضاف خليل خلال برنامجه "من مصر" المذاع على "القاهرة الإخبارية": تأتي القمة الثلاثية اليوم بعد قمم ثنائية عديدة جمعت بين القادة الثلاث، كان آخرها القمة المصرية الفلسطينية منذ يومين، حيث بحثت قمة العقبة بالتزامن مع جولات دبلوماسية لمسئولين أمريكيين وأوروبين في المنطقة، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وكل الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن القادة الثلاث أكدوا ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وإيصال المساعدات لغزة دون انقطاع، كما جددوا رفضهم التام لتهجير الفلسطينيين وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو إعادة احتلال أجزاء من غزة.

وأوضح، أن قمة العقبة تؤكد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع وحماية المنطقة من توسيع دائرة الصراع هو العودة للمسار السياسي؛ لإيجاد حل شامل وعادل على أساس حل الدولتين.