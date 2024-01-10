عماد الدين حسين: مصر لعبت الدور الأخطر فى إفساد مخطط تهجير الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ الموقف المصري المهم والمبدئي والعروبي والوطني المتواجد منذ يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هناك من يكرهه، وله أعداء كثيرون، مؤكدًا أن مصر لعبت حتى هذه اللحظة الدور الهام في إفساد المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف حسين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تلعب الدور الأكبر في توجيه وبث ونشر إشاعات كثيرة بطرق ملتوية، فهم خبراء في الدعاية السلبية والسوداء، مشيرًا إلى أن هناك بعض العرب وللأسف الشديد بعض الأصوات المصرية التي تحاول أن تقلل من الموقف المصري.

وأوضح حسين، أن هناك بعض السذج الذين لا يدرون بحقائق الصراع السياسي على الأرض، وبالتالي فإن هذا أمر طبيعي أن تحاول بعض هذه الأصوات والدعاية الإسرائيلية السلبية التأثير في موقف مصر، فيجب علينا ألا نخاف لأن من يحاربوننا كُثر في هذا الصراع، وأن يكون هناك رد سريع وهو ما تم بالفعل.