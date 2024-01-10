الأربعاء 10 يناير 2024
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حركة فتح: موقف الاحتلال المتعنت وراء فشل زيارة بلينكن لتل أبيب

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه من الواضح أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن بالأمس إلى إسرائيل فشلت فشلًا ذريعًا، على عكس زياراته لدول المنطقة التي كانت إيجابية؛ لأن كل هذه الدول معنية بالحل وبيديها مقترحات للحل.

وأضاف دولة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشلكة الأهم كانت لدى الاحتلال الإسرائيلي، لذلك كان على بلينكن أن يزور دولة الاحتلال أولًا ليستمع إلى حقيقة موقفها قبل أن يستمع إلى كل المواقف الإيجابية، وفي النهاية يصطدم بموقف إسرائيل متعنت وماضٍ في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن بلينكن خرج أمس وحده في المؤتمر الصحفي في تل أبيب وخرج أيضًا متأخرا، وكان من الواضح أن هذا المؤتمر هو لإعلان فشل زيارته لدولة الاحتلال لأنه اصطدم بمواقف متعنتة كلهم ماضون صوب العدوان.

وأكد أن الاحتلال هو من يريد توسيع العدوان للمنطقة، ولا يريد وقف إطلاق النار ولا وقف المجازر في قطاع غزة، ولا الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المسروقة من قبلهم، وبالتالي هو عاد من عندهم خالى الوفاق. 

القاهرة الإخبارية حركة فتح وزير الخارجية الامريكي إسرائيل دول المنطقة الاحتلال الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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