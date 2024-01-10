عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: إعادة المحتجزين أولى من أي عملية قتالية في غزة

قال بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن الأمر الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة؛ وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أن عودة المحتجزين أولى من أي عملية قتالية.

وفي سياق آخر، قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، آية السيد، إنه بعد ساعة أو ساعتين بالكثير سيبدأ انعقاد قمة عمان بالأردن في ظل حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني أبومازن، مشيرة إلى أن الديوان الملكي الأردني لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بتفاصيل هذا اللقاء.