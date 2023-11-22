الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: "ملتزمون بإعادة المحتجزين في قطاع غزة"

بيني جانتس
بيني جانتس

قال بيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إننا ملتزمون ببذل كل ما يمكن من أجل إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم، مؤكدًا أنهم مصممون على مواصلة الحرب في قطاع غزة.

وأضاف “جانتس” خلال مؤتمر صحفي لقادة “مجلس الحرب” الإسرائيلي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: “اتخذنا أمس قرارًا صعبا ومصيريا.. متأكد أنه قرار صحيح، وجنودنا يقاتلون في عمق قطاع غزة وفي كل نقاط المواجهة”.

واختتم: “ما حدث في غزة يمكن أن يحدث لبيروت ولن يمر أي هجوم علينا دون رد”.

القاهرة الإخبارية مجلس الحرب المختطفين الحرب قطاع غزة

مواد متعلقة

باحث: الموقف تغير فى بريطانيا وهناك تزايد فى عدد البرلمانيين الداعمين لغزة

الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ مُجنحة على أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين

مذيع "القاهرة الإخبارية" لـ أهل غزة: "اثبتوا ورابطوا حتى يأتى الله بنصره"

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

منسق الشرق الأوسط بالبيت الأبيض: "سنراقب تنفيذ بنود اتفاق التهدئة فى غزة"

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال غزة

البيت الأبيض: اتفاق الهدنة يقضى بوقف إطلاق النار لـ4 أيام

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: استهداف قاعدة “حرير” الأمريكية بالعراق للمرة الثانية

الأكثر قراءة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل| لسرقة أعضائهم.. فضيحة لجيش الاحتلال بسرقة جثث شهداء غزة من مستشفى الشفاء

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

ملخص آخر حلقة من مسلسل صوت وصورة مفاجآت عديدة وغير متوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات