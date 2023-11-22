عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: "ملتزمون بإعادة المحتجزين في قطاع غزة"

قال بيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إننا ملتزمون ببذل كل ما يمكن من أجل إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم، مؤكدًا أنهم مصممون على مواصلة الحرب في قطاع غزة.

وأضاف “جانتس” خلال مؤتمر صحفي لقادة “مجلس الحرب” الإسرائيلي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: “اتخذنا أمس قرارًا صعبا ومصيريا.. متأكد أنه قرار صحيح، وجنودنا يقاتلون في عمق قطاع غزة وفي كل نقاط المواجهة”.

واختتم: “ما حدث في غزة يمكن أن يحدث لبيروت ولن يمر أي هجوم علينا دون رد”.