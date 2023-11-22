مذيع "القاهرة الإخبارية" لـ أهل غزة: "اثبتوا ورابطوا حتى يأتى الله بنصره"

قال كمال ماضي، مذيع القاهرة الإخبارية، إنه في بلاد الغرب الأوروبية منها أو الأمريكية كيف لا ترتد شعوبهم إلى صوابها وهم يتابعون دك آلة الاحتلال لمشافي ومدارس ومساجد وكنائس، كيف لا تتبدل أذهانهم مع كل مشاهد القتل وسفك الدماء في غزة، كيف لا يتحول رأيهم العام من عدم المبالاة بالقضية إلى النقيض، وهم يرون آلاف الأطفال تزهق أرواحم بقنابل الموت تتهدم البيوت على ساكنيها بدانة لا ترحم هي مأسٍ تحرك الحجر، فما بالك بالبشر.

وتابع ماضي: نسي ساسة إسرائيل أو تناسو أن الغرب مهما أيّدها فشعوبه من بشر احتفظوا بإنسانيتهم لم يفقدوها لمآرب انتخابية أو وظيفية انقشع الغمام عن أعينهم بعدما غُيّب وعيهم لسنين وتكشفت صناعة الكذب الإسرائيلية بعدما اختفت مساحيق تجميلها ورأوها تتعالى على القانون الدولي، وتتغطرس على القانون الإنساني كأنها طفل مدلل يفعل كل ما يحلوا له دون رقيب أو محاسب..

وأكمل: "أعلنوها لها هذه بضاعتكم ردت إليكم لن ينفعكم بكاء على مظلومية تاريخية فكيف لمظلوم أن يظلم.. كيف لمفترى عليه أن يطغى ويقتل".

وأردف: "أما أهل غزة يا من تتشبثون بالأرض رغم نزيف الدم يا من تتمسكون بالكرامة في وجه صواريخهم وقنابلهم ومسيراتهم وفسفورهم الحارق يا من يواجهون كرامتكم بهدم الديار عليكم.. اثبتوا ورابطوا حتى يأتي الله بنصر من عنده ويقضي الله أمرًا كان مفعولا".