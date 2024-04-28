الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

توقف أسطول مساعدات لغزة بعد سحب غينيا بيساو علمها من سفينتين

توقف أسطول مساعدات
توقف أسطول مساعدات لغزة

قال تحالف أسطول الحرية، إن أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متجهًا إلى غزة توقف بعد أن قررت غينيا بيساو سحب علمها من اثنتين من سفن الأسطول.

وقال نشطاء "أبلغت سلطة تسجيل السفن الدولية في جمهورية غينيا بيساو، في خطوة سياسية سافرة، تحالف أسطول الحرية بأنها سحبت علم غينيا بيساو من اثنتين من سفن أسطول الحرية، إحداهما سفينة الشحن الخاصة بنا".

أضاف النشطاء أنه كان من المقرر أن يبحر الأسطول المؤلف من ثلاث سفن الجمعة من موانئ في تركيا وعلى متنه أكثر من 5000 طن من المساعدات، ووصفوا طلب التفتيش الذي تقدمت به سلطات غينيا بيساو بأنه غير معتاد وسياسي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من سلطة تسجيل السفن الدولية في غينيا بيساو.

وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (آي.إتش.إتش) هي الجهة الرئيسية المنظمة لتحالف أسطول الحرية الذي يتألف من نشطاء حقوقيين من بينهم محامون وأطباء وأطقم تمريض تجمعوا من أجل تقديم المساعدات إلى غزة مباشرة.

وقالت السلطات الصحية في غزة، يوم الخميس، إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 34305 فلسطينيين في هجومها على غزة. وجاءت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وطالب خبراء في الأمم المتحدة الجمعة بتوفير ممر آمن لسفن الأسطول ودعوا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال النشطاء "لا يمكننا الإبحار بدون علم. لكن هذه ليست النهاية. إسرائيل لم ولن تضعف من عزيمتنا على كسر حصارها غير القانوني والوصول إلى أهل غزة".

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