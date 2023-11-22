مراسلة “القاهرة الإخبارية”: استهداف قاعدة “حرير” الأمريكية بالعراق للمرة الثانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مسلحين استهدفوا قاعدة “حرير” الأمريكية، الواقعة شمال العراق بطائرة مسيرة للمرة الثانية خلال اليوم.

وتعرضت قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية بإقليم كردستان، شمال العراق، ظهر اليوم لهجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد ساعات من هجوم أمريكي على منشأتين جنوب بغداد.

واعلنت الفصائل العراقية، في وقت سابق، عن قصف قاعدة القوات الأمريكية شمال العراق، وقالت في بيان رسمي، إنه "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر".