الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: استهداف قاعدة “حرير” الأمريكية بالعراق للمرة الثانية

قاعدة حرير الأمريكية
قاعدة حرير الأمريكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مسلحين استهدفوا قاعدة “حرير” الأمريكية، الواقعة شمال العراق بطائرة مسيرة للمرة الثانية خلال اليوم.

وتعرضت قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية بإقليم كردستان، شمال العراق، ظهر اليوم لهجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد ساعات من هجوم أمريكي على منشأتين جنوب بغداد.

واعلنت الفصائل العراقية، في وقت سابق، عن قصف قاعدة القوات الأمريكية شمال العراق، وقالت في بيان رسمي، إنه "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر".

 

القاهرة الإخبارية قاعدة “حرير” الأمريكية العراق طائرة مسيرة

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية"| واشنطن حذرت إسرائيل من صعوبة استمرار حربها على المقاومة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يُشيد بجهود مصر وقطر فى التوصل لهدنة

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُخلى المستشفى الإندونيسى تمهيدًا لاقتحامه

خبير استراتيجى: قبول الهدنة تأكيد على فشل أهداف الاحتلال فى القطاع

البرلمان العربى يُشيد بجهود الرئيس السيسى لدعم قطاع غزة

مديرة “الأمم المتحدة للمرأة”: خطة لتوصيل المساعدات لـ14 ألف أسرة فى غزة

5 آلاف طفل شهيد.. اليونيسف: غزة باتت أخطر أماكن العالم

الأونروا: 14 ألف قتيل فى غزة.. ونطالب بسرعة وصول المساعدات

الأكثر قراءة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

كيف تنجح مصر فى زيادة حجم الصادرات من الملابس الجاهزة

العالم يثمن دور مصر فى التوصل لهدنة غزة

خلال مؤتمر حاشد.. مجدى البدوى: "الرئيس السيسى الأقدر على حماية أمننا القومى"

الحبس سنتين لطالب فى اتهامه بهتك عرض فتاة بأوسيم

إحباط تهريب نظارات معظّمة بجمارك مطار برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات