الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية"| واشنطن حذرت إسرائيل من صعوبة استمرار حربها على المقاومة

قطاع غزة
قطاع غزة

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر إسرائيلية أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن مقتل عدد كبير من المدنيين بقطاع غزة سيجعل من الصعب مواصلة الحرب على الفصائل الفلسطينية؛ بحسب خبر عاجل أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

كانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، قد أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إخلاء المستشفى الإندونيسي الواقع شمال قطاع غزة من كافة المرضى والنازحين تمهيدًا لاقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل التحليق بكثافة في غزة، حيث يتعرض مخيم النصيرات الواقع وسط القطاع لأحزمة نارية، بجانب قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من الأحياء بقطاع غزة

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الفصائل الفلسطينية الحرب

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