مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يُشيد بجهود مصر وقطر فى التوصل لهدنة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن السلطة الفلسطينية ترحب بـالهدنة وتشكر مصر وقطر، مؤكدًا أولوية مواجهة مجازر الإسرائيلية في القطاع.

وأضاف منصور اليوم الأربعاء، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وقمعهم لن يؤدي إلى أمن إسرائيل، فيجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة منتظمة.

وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن النكبة التي تحدث الآن في غزة يجب أن تنتهي، فإسرائيل ارتكبت فظائع في قطاع غزة أمام أعين العالم كله.



وأعلن منصور، عن رفضه التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن تهجير شمال قطاع غزة إلى جنوبه جريمة حرب.