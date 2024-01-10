"الخرابشة": الرؤية المصرية الأردنية واضحة بخصوص ما يجرى على الأراضى الفلسطينية

أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن الرؤية المصرية الأردنية واضحة بخصوص ما يجري على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، بكل الجوانب وكل الاتجهات، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا تامًا على أن الحل العملي والوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة هو تنفيذ وتطبيق القرارات الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

وأضاف الخرابشة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة الثلاثية التي ينضم إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأتي لترسيخ وتنسيق المواقف بخصوص المستقبل وما يجب أن يتم اتخاذه بعد وقف هذه الحرب التي ننتظر أن يتم إيقافها بالسرعة الممكنة نتيجة لما أحدثته من أذىً وضرر للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وما ألحقته من ضرر بالبنى التحتية أو غيرها.

وتابع: "ويعول على هذه القمة آمال كبيرة بأن تخرج بقرارات على مستوى المرحلة وعلى مستوى التحديات، وأن تكون هذه القرارات محققة لغايات وأهداف الشعب الفلسطيني وتنسجم مع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاحتلال ومع القرارات الشرعية الدولية التي تؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية".