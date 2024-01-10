الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

الكشكي: مصر تبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل نهائي والانتقال لمرحلة أخرى

غزة
غزة

أكد جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود على مختلف الأصعدة من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي في قطاع غزة للانتقال للمرحلة التالية وهي التفاوض تليها حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

وأضاف الكشكي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتحرك بشكل تدريجي، فهناك تكثيف في الجهود المصرية من أجل التوصل لهدف وقف إطلاق النار بشكل كامل والانتقال إلى مرحلة ثانية، حيث أننا أمام تأكيد وهو ثابت في استراتيجية وفلسلفة الدولة المصرية وهو وصول وإيصال المساعدات بشكل دائم ومتسمر بما يكفي الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح أن الحديث بعد ذلك ربما سينتقل إلى مرحلة إعادة إعمار غزة بعد ما رأيناه من دمار للقطاع، بجانب التأكيد على أن ما يدور وما يقال عن اليوم التالي لغزة هو شأن فلسطين بحت يحدده الفلسطينيون أنفسهم، وبالتالي هذا سيكون ضمن النقاشات المطروحة على القمة الثلاثية اليوم.

وأشار الكشكي، إلى ضرورة التأكيد على ثوابت الدولة المصرية وما أكدته كل من مصر والأردن وفلسطين من قبل، بأن التهجير القسري أمر غير مسموح به على الإطلاق. 

اكسترا نيوز الدولة المصرية وقف إطلاق النار التفاوض حل الدولتين دولة فلسطينية حدود الرابع من يونيو قطاع غزة فلسطين التهجير القسرى

مواد متعلقة

الكشكي: قمة العقبة ستضع بعض النقاط على الحروف في الأزمة الفلسطينية

الزراعة: الموافقة على استيراد 154 ألف رأس ماشية (فيديو)

ضياء رشوان: التاريخ شاهد على دور مصر الداعم للمقاومة وحق إقامة دولة فلسطين

كيف غيرت الدولة نظرة المجتمع للشباب فى الجمهورية الجديدة؟

إيزيس محمود: المرأة قادت حراكًا مجتمعيًا للحفاظ على هوية الوطن

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى تعزيز إنتاج المواد البترولية (فيديو)

خبير دولى: إسرائيل بعد 7 أكتوبر الماضى كانت "ضعيفة ومُنهكة"

استمرار عملية النزوح.. 3 شهداء جراء غارات إسرائيلية على رفح

الأكثر قراءة

تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار

3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

لتنفيذ 131 سنة حبس.. ضبط مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالجيزة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا