الكشكي: مصر تبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل نهائي والانتقال لمرحلة أخرى

أكد جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود على مختلف الأصعدة من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي في قطاع غزة للانتقال للمرحلة التالية وهي التفاوض تليها حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

وأضاف الكشكي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتحرك بشكل تدريجي، فهناك تكثيف في الجهود المصرية من أجل التوصل لهدف وقف إطلاق النار بشكل كامل والانتقال إلى مرحلة ثانية، حيث أننا أمام تأكيد وهو ثابت في استراتيجية وفلسلفة الدولة المصرية وهو وصول وإيصال المساعدات بشكل دائم ومتسمر بما يكفي الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح أن الحديث بعد ذلك ربما سينتقل إلى مرحلة إعادة إعمار غزة بعد ما رأيناه من دمار للقطاع، بجانب التأكيد على أن ما يدور وما يقال عن اليوم التالي لغزة هو شأن فلسطين بحت يحدده الفلسطينيون أنفسهم، وبالتالي هذا سيكون ضمن النقاشات المطروحة على القمة الثلاثية اليوم.

وأشار الكشكي، إلى ضرورة التأكيد على ثوابت الدولة المصرية وما أكدته كل من مصر والأردن وفلسطين من قبل، بأن التهجير القسري أمر غير مسموح به على الإطلاق.