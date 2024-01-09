الأربعاء 10 يناير 2024
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ضياء رشوان: التاريخ شاهد على دور مصر الداعم للمقاومة وحق إقامة دولة فلسطين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تاريخ الفصائل الفلسطينية منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة، شاهد على دور مصر الداعم للقضية، وأكد: "مصر لم توجه طعنة في الخلف ولا ضربة في الوجه لأي فصيل مقاوم".

وأضاف رشوان خلال لقاء له عبر قناة اكسترا نيوز، أن مصر تسعى إلى أمرين مهمين، الأول هو حل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث خاضت مصر 5 حروب كي تصل لتلك النتيجة، ولكن أخذ من مصر جزءا من أرضها واحتل مرتين في عام 1956 وعام 1967، وبالتالي حل القضة الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية هو الحل العادل الشامل الذي لا يسقط حق من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا البند الأول الدائم والمستمر.

وتابع: البند الثاني فهو يطرأ مع تطورات الساحة الفلسطينية، والذي يعرف بالخلاف الفلسطيني الفلسطيني، حيث إن مصر بذلت فيه جهود كبيرة جدًا، فالرئيس الراحل جمال عبدالناصر في سبتمبر 1970 كان آخر ما قام به قبل وفاته، وبالتزامن مع ما عرف بـ"سبتمبر الأسود"، هو عقد قمة للتصالح بحضور الملك حسين والرئيس ياسر عرفات وأغلب القادة العرب.

وواصل: المصالحة الفلسطينية تاريخها في مصر سواء الفلسطينية الفلسطينية، أو الفلسطينية العربية تاريخها طويل وهذا هو البند التالي.

اكسترا نيوز ضياء رشوان الفصائل الفلسطينية مصر القضية الفلسطينية

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