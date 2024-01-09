الثلاثاء 09 يناير 2024
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أيمن الرقب: الموقف المصرى ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أيمن الرقب
أيمن الرقب

أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الموقف المصري ثابت ومتقدم في القضية الفلسطينية بشكل كبير جدًا.

وأضاف الرقب، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز" أن مصر ترى أن أي حل بدون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس قيام دولة فلسطينية لن يكون مجديًا، وأن المنطقة لن تنعم بالهدوء إلا إذا حقق الفلسطينيون آمالهم في دولتهم وعاشوا بسلام مثلهم مثل شعوب المنطقة، غير ذلك يعني استمرار العنف في المنطقة وهذا ما حذرت منه مصر.

الجولة الرابعة لبلينكن

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هي الرابعة له في المنطقة، وفي كل مرة عندما كان يأتي بتصريحات تتغير هذه التصريحات مباشرة أول وصوله إلى الأراضي الفلسطينية، وبالتالي عندما يلتقي مع الجانب الإسرائيلي تتغير هذه المواقف، وتصبح بشكل كامل مؤدية للاحتلال وهذا ما نتوقعه.

تابع "جميعنا يضع ترقباته في إطار التأكيد بأن الاحتلال قد يذهب بشكل مباشر إلى المرحلة الثالثة دون جدول زمني، وللأسف الشديد عودنا الأمريكان على أنهم يذهبون في قراراتهم عندما تكون لهم زيارة إلى الأراضي الفلسطينية تتغير كل هذه الموافق بعد أن يجتمع مع الاحتلال".

وواصل "هناك توقع أن يتغير هذا الموقف بما يؤيد الاحتلال، ما سمعناه في قطر والسعودية والأردن قد يتغير بشكل كبير، ويصبح الموقف بشكل كامل مؤيدًا للاحتلال ومؤيدًا لاستمرار الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني".

اكسترا نيوز موقف المصري مصر دولة فلسطينية القضية الفلسطينية وزير الخارجية الامريكي

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