عبدالرحيم المعايعة: الشعب الفلسطينى صامد على أرضه لمواجهة الحرب

أكد الدكتور عبدالرحيم المعايعة، نائب أول رئيس مجلس النواب الأردني، أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه لمواجهة الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بالنسبة إلى مصر والأردن يعد خطًا أحمر

وأضاف نائب أول رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بالنسبة إلى مصر والأردن يعد خطًا أحمر، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يسعى من خلال زيارته إلى المنطقة إلى عدم توسعة رقعة الصراع.

وأكد المعايعة أنه لا يمكن قبول جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، منوهًا إلى أنه يجب على الاحتلال وقف الحرب على قطاع غزة.