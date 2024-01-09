ضياء حلمى: سياسة مصر ثابتة وواضحة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة

قال الدكتور ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن سياسة مصر منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة واضحة وثابتة، مؤكدًا أنه يحق لنا أن نقول إنها كارثة إنسانية بكل المعايير.

وأضاف حلمي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "النيل للأخبار"، أن القيادة المصرية أصرّت على أهمية إيقاف إطلاق النار، وصدرت هذا إلى العالم، حيث استضافت مصر المؤتمر الدولي للسلام، وكان مطلبنا واضحًا وهو الآن بات مطلب كل المجتمع الدولي بإيقاف العدوان فورًا وإدخال المساعدات بحجم كافٍ يكفي أهالينا في غزة للحياة.

وتابع: "مصر أيضًا طالبت بعد هاتين المرحلتين أن تكون هناك مفاوضات لحل الدولتين لسلام دائم وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

واستكمل: "الآن المجتمع الدولي وزيارة وزيرة الخارجية الألمانية يؤكدان هذا المسار، فمصر استقبلت كل العالقين والمصابين، وفعلت كل الأساليب واستخدمت كافة الوسائل لإيقاف هذه المجزرة".