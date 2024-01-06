السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش الأردنى: مقتل 5 من مهربى المخدرات فى اشتباكات على الحدود

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، عن مقتل 5 من مهربي المخدرات الذين تسللوا من سوريا في اشتباكات على الحدود استمرت يومًا كاملًا؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

 

وفي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطًا في عمليات التهريب من قِبل مهربي مخدرات.

ويسعى المهربون لجعل الأردن نقطة انطلاق للمخدرات المهربة باتجاه دول الخليج.

 

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أسقطت، منذ شهر فبراير 2023، عدة طائرات مُسيّرة قادمة من سوريا، تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.

 

القاهرة الإخبارية القوات المسلحة الأردنية مهربي المخدرات سوريا الحدود اشتباكات

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