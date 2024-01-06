صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى تحسبًا لتسلل مسيرة من لبنان

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى تحسبًا لتسلل مسيرة من لبنان.

وفي سياق آخر، قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع مضطربة تمامًا في العاصمة السودانية، لافتًا إلى أن طيران الجيش السوداني مازال يحلق في سماء العاصمة، وهناك قصف موازي في مناطق تابعة للدعم السريع.

وأضاف إبراهيم، أنه سمع دوي انفجارات عنيفة في قلب الخرطوم، ويبدو أن الأوضاع مضطربة في عدة اتجاهات من نواحي مدن العاصمة، ولا تزال ألسنة الدخان تتصاعد في سماء العاصمة.