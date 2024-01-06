"قلب العقرب".. تفاصيل أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع الجاري

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنّ شهر يناير يوجد العديد من الظواهر الفلكية، منها الظاهرة التي ستكون واضحة غدًا وبعد الغد باقتران القمر والزهرة، ومعهم نجر آخر وهو نجم انتاريوس المعروف بـ"قلب العقرب"، وهو أحد النجوم الحمراء الكبيرة وحجمه عشر أضعاف كتلة الشمس.

وأضاف القاضي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج “صباح الورد” المذاع عبر قناة “TeN”، أنّه خلال شهر يناير سيكون هناك اقتران للقمر وكوكب زحل يوم 14، وهذا الكوكب واحد من لؤلؤة المجموعة الشمسية بالحلقات التي تدور حوله، مشيرًا إلى أن كوكب الزهرة الذي يكون في حالة اقتران مع القمر يعد واحد من ألمع كواكب المجموعة الشمسية.

وتابع: “وفي يوم 18 يناير سيكون هناك اقتران للقمر مع كوكب المشترى، وبعد ذلك سيكون هناك اقتران القمر مع كوبي عطارد والمريخ وسيكون ذلك يوم 27 يناير”.

وأوضح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذه الأمور تحدث في مسارها الطبيعي طبقًا للحسابات الفلكية والمدارات التابعة لكل جرم سماوي.

وأشار إلى أن هناك بعض الناس تحاول ربط كل تلك الأمور مع بداية العام الميلادي الجديد وأي شيء، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، لأن هذه الظواهر طبيعة ولا توجد لها أي خطورة على الأرض أو على حياة الإنسان.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يتم الاعلان عن هذه الظواهر حتى سيتمتع المواطنين بها وينظروا إليها، وهي دعوة للتفقد في الطبيعة وصنع الخالق، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي خطورة على العين، ومن كان لديه تليسكوب صغير فسيرى تفاصيل أكثر ويستسمتع بها.