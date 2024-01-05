الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الدفاع الأمريكى السابق: واشنطن سترد بحزم على هجمات الحوثيين فى باب المندب

مايكل باتريك مولروي
مايكل باتريك مولروي

قال مايكل باتريك مولروي مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد رؤية الصراع في منطقة الشرق الأوسط يتوسع، ولكنها سوف ترد بحزم أكثر على هجمات الحوثيين في اليمن على باب المندب، مؤكدًا أن هذا متسق مع مبدأ الدفاع عن النفس لضمان سير واستمرار الحركة الملاحية التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف باتريك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى موازنة دعمها لشريكتها إسرائيل وأيضًا أن يكون هنالك ردع أي ألا تتسع هذه الحرب، مشيرًا إلى أن واشنطن طرف مهم جدًا في كل هذه القضايا سواء كان الحوثيون في اليمن أو حزب الله في لبنان أم الميليشيات في العراق وسوريا وأيضًا حماس وإيران.

وتابع: “إيران هي التي تزودهم بالأنظمة الصاروخية وهم يهاجمون ويهددون المصالح الأمريكية وعندما يتعلق الموضوع بذلك فإن أمريكا قد ضبطت نفسها كثيرًا”.

واستكمل: “هنالك مقالات صحفية كانت تتحدث بأن واشنطن وآخرين مستعدون لضرب الحوثيون لإيقاف هجماتهم ضد السفن التجارية ومصالح الحلفاء” مشيرًا إلى أن أمريكا تحاول منع انزلاق وتوسع الصراع وتحاول أن توازنه.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة الصراع هجمات الحوثيين باب المندب البحر الاحمر الحركة الملاحية

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