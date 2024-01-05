الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو سابق بالبرلمان الروسي: خلافات كبيرة بين دول الغرب بسبب دعم الحرب في أوكرانيا

سيرجي ماركوف
سيرجي ماركوف

قال سيرجي ماركوف، عضو البرلمان الروسي الأسبق، إن هناك خلافات بين الدول الغربية وذلك بسبب دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هنجاريا تريد إيقاف الدفعة العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف “ماركوف”، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الأوكراني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجرد أدوات في أيدي الغرب، مؤكدًا أن كلاهما هما مجرد وكيلان لأمريكا والغرب ويسعان لاستنزاف روسيا.

وأوضح عضو البرلمان الروسي الأسبق، أن أوكرانيا ليس مستقلة حاليًا وهي مجرد أداة في يد حلف الناتو حاليًا ولا تتمتع بأي استقلالية وأن الرئيس الاوكراني أيضا لا يعتبر مستقلا.

القاهرة الإخبارية الدول الغربية أوكرانيا هنجاريا الجيش الأوكراني حلف الناتو الغرب

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