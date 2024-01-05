الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 107 صحفيين شهداء منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

شهيد من الصحفيين
شهيد من الصحفيين فى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 107 شهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية علن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر، إلى 22600 شهيد، و57910 جرحى.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح، مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع.

القاهرة الإخبارية الشهداء الصحفيين العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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