المبادرة الوطنية الفلسطينية: أمريكا لديها ازدواجية فى المواقف

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة تتدخل في كل دول العالم، مشيرًا إلى أنها تنشر أكثر من 70 قاعدة عسكرية على مستوى العالم دون وجه حق.

وأضاف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها ازدواجية في المواقف بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبر إسرائيل من أجل وقف العدوان، مضيفًا: "لا أضع آمالا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".