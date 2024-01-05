الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المبادرة الوطنية الفلسطينية: أمريكا لديها ازدواجية فى المواقف

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة تتدخل في كل دول العالم، مشيرًا إلى أنها تنشر أكثر من 70 قاعدة عسكرية على مستوى العالم دون وجه حق.

وأضاف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها ازدواجية في المواقف بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبر إسرائيل من أجل وقف العدوان، مضيفًا: "لا أضع آمالا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".

القاهرة الإخبارية المبادرة الوطنية الفلسطينية ازدواجية القضية الفلسطينية إسرائيل العدوان

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