متحور جديد من كورونا ينتشر ويسبب إصابات.. هل وصل مصر؟

تواصل متحورات فيروس كورونا البشرية تهديد البشرية لاسيما بعد الإعلان عن انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «FLIRT»، الذي بدأت معدلات الإصابة به ترتفع في عدد من الدول.

مؤخرًا، أعلنت وزارة الصحة ثبوت إصابة مواطنين بمتحور كورونا JN.1 وأكدت أن حالتهما الصحية مستقرة وأنه لا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشف، حيث إن أعراضهما المرضية في ما يتعلق بإصابة الجهاز التنفسي العلوي خفيفة.

وأكدت الصحة المصرية، في منشور عبر «فيسبوك»، متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في البلاد، مشيرة إلى أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا توجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

متحور "FlIRT" تهديدًا جديدًا ينتشر في أمريكا وألمانيا

وكانت الولايات المتحدة وبعدها ألمانيا ضمن أعلى الدول تسجيلًا بالإصابات من المتحور الجديد ما أثار تخوفات حول مدى خطورة وفعالية اللقاحات تجاهه نقلا عن صحيفة «The Munich Eye» الألمانية.

ويمثل متحور FLiRT الجديد خطرًا كبيرًا مقارنةً بمتحور أوميكرون وذلك لما يمتلكه من قدرة على الانتشار، اذ ثبت أنها أعلى من متحور «JN.1»، مما قد يجعله السلالة المهيمنة عالميًا.

وانتشر متحور «FLiRT» مؤخرًا بصورة كبيرة في وقت قليل وأصبح يمثل 25% من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل، وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية «CDC» وذلك مقارنةً بانتشار متحور أوميكرون «Omicron JN.1».

أبرزها الحمى والسعال..نفس الأعراض باختلاف حدة العرض وشدته

الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، قال أن أعراض متحور كورونا الجديد "FLiRT" تتشابه إلى حد كبير أعراض سلالات كورونا السابقة، وذلك في أعراض ارتفاع درجات الحرارة والسعال.

أوضح بدران أن أعراض متحور كورونا الجديد تتمثل أيضًا في ضيق التنفس والشعور بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر الإضافة إلى فقدان حاستي التذوق والشم.

ونوه استشاري الحساسية والمناعة أن المتحور الجديد له نفس أعراض فيروس كورونا المعروفة ولكن يختلف في حدة العرض وشدته، كما يشترك أيضًا في طرق الوقاية والحماية من الفيروس.

وأشار استشار الحساسية والمناعة إلى أهمية التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأشخاص المرضى كإخحدى طرق الوقاية الفعالة من الفيروسات، فضلًا عن ارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة.

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) في السعودية

أعلنت السعودية تفشي فيروس "ميرس" وهو أيضًا أحد متحورات فيروس كورونا، وذلك إثر ظهور ثلاث حالات مؤكدة بالعدوى لدى أشخاص لم يكن لهم احتكاك مباشر مع الإبل، التي تعد المصدر الرئيسي المعروف لهذا الفيروس.

وفيروس ميرس الذي انتشر مؤخرًا في السعودية المسبب للمرض اسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وهو ينتمي لنفس عائلة فيروسات كورونا، ولكن بمعدل وفيات أعلى بكثير، إذ توفيت 35% من الحالات المؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.