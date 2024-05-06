بعد إصابة 25% من الحالات به في أمريكا وأوروبا.. ما هو متحور كورونا الجديد؟

نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريراً عن انتشار نوعين جديدين من فيروس كورونا KP.2 وKP 1.1 في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، مما يثير مخاوف بشأن موجة جديدة من العدوى سريعة الانتشار في العالم.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد لوباء فيروس كورونا المستجد اسم FLiRT، وهو يعني مجموعة من متغيرات Covid-19 الجديدة التي تنتمي إلى سلالة Omicron's JN.1.

وقد أثير القلق بشأن موجة جديدة من العدوى سوف تنتشر خلال فصل الصيف هذا العام بسبب ظهور الطفرات الجديدة، وتعتبر المتغيرات KP.2 وKP 1.1 أكثر عدوى من متغيرات Omicron السابقة، لكن الخبراء يقولون إن الأعراض تظل كما هي إلى حد ما.

وقد تم الإبلاغ عن أن KP.2 قد استحوذ على متغير JN.1 في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن حالات العلاج في المستشفى هناك لا تزال منخفضة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

و تم أيضًا اكتشاف KP.1.1، وهو متغير آخر لـ FLirt في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أنه أقل تداولًا من KP.2. ويعتمد لقب "FLiRT" على الأسماء التقنية لطفراتها، وفقا لجمعية الأمراض المعدية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

وجاء في التقرير أنه خلال الأسبوعين الماضيين، شوهدت زيادة طفيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وهناك مخاوف من زيادة الإصابات والوفيات خلال فصل الصيف هناك، وانه من المحتمل أن تتجنب هذه السلالة الجديدة اللقاح وتتجاوز المناعة.



ما الجديد في FLiRT وما هي أعراضه؟

Flirt هو لقب مثير للاهتمام لمجموعة من متغيرات كوفيد التي تم تحديدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل بعض الطفرات الجديدة التي يبدو أنها تسمح لها بالانتشار بسهولة لا تختلف أعراضه بشكل كبير عن متغيرات كوفيد المعروفة سابقًا، مثل أعراض الأنفلونزا، وآلام الجسم، والحمى، وفي بعض الحالات مشاكل في الجهاز الهضمي، بناءً على هذه الأعراض، سيكون من الصعب تحديد ما إذا كنت قد أصبت بهذا المتغير.

ويشير FLiRT إلى مجموعة من متغيرات SARS-CoV-2 الجديدة التي ظهرت من سلالة Omicron JN.1 التي تنتشر بسرعة كبيرة بين الناس وأبرز متغير FLiRT هو KP.2، والذي أصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية حيث يمثل حوالي 25% من حالات الإصابة هناك.

وحسب التقرير أيضا فإن متغيرات FLiRT، وخاصة KP.2، لديها قابلية انتقال متزايدة مقارنة بالمتغيرات الفرعية السابقة لـ Omicron.

كما أنها تظهر القدرة على تجنب المناعة من العدوى واللقاحات السابقة، على الرغم من أن المدى لا يزال قيد الدراسة، وتعكس الأعراض المرتبطة بعدوى FLiRT تلك المتغيرات الفرعية الأخرى لأوميكرون، بما في ذلك التهاب الحلق والسعال والتعب واحتقان الأنف وسيلان الأنف والصداع وآلام العضلات والحمى واحتمال فقدان التذوق أو الرائحة.



وتم إعطاء لقاحات mRNA بشكل روتيني في الولايات المتحدة وارتبطت بضعف وظيفة المناعة، وكانت هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاح وبالتالي يحتاجون الآن إلى الحذر من المتغيرات الجديدة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم اكتشاف FLiRT بعد في الدول العربية فإن الانتشار المحتمل لهذه المتغيرات يمثل مصدر قلق كبير نظرًا للكثافة السكانية العالية في البلاد ومستويات التطعيم والمناعة المتفاوتة من الموجات السابقة.

ويقول الدكتور مارك هنري استشاري الأمراض التنفسية: ستستمر السلالات الجديدة في الظهور وعلينا أن نبقى في حالة تأهب واتباع الاحتياطات العالمية مثل استخدام قناع الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم السعال بشكل غير لائق، وكذلك الحصول على لقاح الأنفلونزا أو لقاح كورونا ويمكن أيضًا إعطاء لقاح الأنفلونزا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والأطفال لانه يجب علينا أن نجهز أنفسنا لأمراض مثل لجائحة جديدة من فيروس كورونا.

وشدد على تحديث اللقاحات، قائلاً إن صياغة التطعيمات المستقبلية يجب أن تكون متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ويجب أخذها في الاعتبار مع مراعاة المتغيرات الناشئة مثل KP 1.1 وما إلى ذلك.