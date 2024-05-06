الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

بعد إصابة 25% من الحالات به في أمريكا وأوروبا.. ما هو متحور كورونا الجديد؟

كورونا
كورونا

نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريراً عن انتشار نوعين جديدين من فيروس كورونا KP.2 وKP 1.1 في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، مما يثير مخاوف بشأن موجة جديدة من العدوى سريعة الانتشار في العالم.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد لوباء فيروس كورونا المستجد اسم FLiRT، وهو يعني مجموعة من متغيرات Covid-19 الجديدة التي تنتمي إلى سلالة Omicron's JN.1.

txt

حقيقة تفشى وباء جديد يضرب العالم على طريقة كورونا

 

txt

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.. وكيفية الوقاية منه

وقد أثير القلق بشأن موجة جديدة من العدوى سوف تنتشر خلال فصل الصيف هذا العام بسبب ظهور  الطفرات الجديدة، وتعتبر المتغيرات KP.2 وKP 1.1 أكثر عدوى من متغيرات Omicron السابقة، لكن الخبراء يقولون إن الأعراض تظل كما هي إلى حد ما.

وقد تم الإبلاغ عن أن KP.2 قد استحوذ على متغير JN.1 في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن حالات العلاج في المستشفى هناك لا تزال منخفضة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

و تم أيضًا اكتشاف KP.1.1، وهو متغير آخر لـ FLirt في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أنه أقل تداولًا من KP.2. ويعتمد لقب "FLiRT" على الأسماء التقنية لطفراتها، وفقا لجمعية الأمراض المعدية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

 

txt

جدل حول سلامة لقاح كورونا.. القصة الكاملة لتسبب أسترازينيكا فى الإصابة بالجلطات

 

txt

أطباء: تزايد معدلات الإصابة بالحزام الناري في العالم بسبب فيروس "كورونا"

 

وجاء في التقرير أنه خلال الأسبوعين الماضيين، شوهدت زيادة طفيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وهناك مخاوف من زيادة الإصابات والوفيات خلال فصل الصيف هناك، وانه من المحتمل أن تتجنب هذه السلالة الجديدة اللقاح وتتجاوز المناعة.


ما الجديد في FLiRT وما هي أعراضه؟
Flirt هو لقب مثير للاهتمام لمجموعة من متغيرات كوفيد التي تم تحديدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل بعض الطفرات الجديدة التي يبدو أنها تسمح لها بالانتشار بسهولة لا تختلف أعراضه بشكل كبير عن متغيرات كوفيد المعروفة سابقًا، مثل أعراض الأنفلونزا، وآلام الجسم، والحمى، وفي بعض الحالات مشاكل في الجهاز الهضمي، بناءً على هذه الأعراض، سيكون من الصعب تحديد ما إذا كنت قد أصبت بهذا المتغير.

 

txt

من حليب الكركم إلى شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية بسيطة لفيروس كورونا

 

ويشير FLiRT إلى مجموعة من متغيرات SARS-CoV-2 الجديدة التي ظهرت من سلالة Omicron JN.1 التي تنتشر بسرعة كبيرة بين الناس  وأبرز متغير FLiRT هو KP.2، والذي أصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية حيث يمثل حوالي 25% من حالات الإصابة هناك.

وحسب التقرير أيضا فإن متغيرات FLiRT، وخاصة KP.2، لديها قابلية انتقال متزايدة مقارنة بالمتغيرات الفرعية السابقة لـ Omicron. 

كما أنها تظهر القدرة على تجنب المناعة من العدوى واللقاحات السابقة، على الرغم من أن المدى لا يزال قيد الدراسة، وتعكس الأعراض المرتبطة بعدوى FLiRT تلك المتغيرات الفرعية الأخرى لأوميكرون، بما في ذلك التهاب الحلق والسعال والتعب واحتقان الأنف وسيلان الأنف والصداع وآلام العضلات والحمى واحتمال فقدان التذوق أو الرائحة.

 

txt

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير JN.1 على الحوامل والأطفال

txt

عاجل.. ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا


وتم إعطاء لقاحات mRNA بشكل روتيني في الولايات المتحدة وارتبطت بضعف وظيفة المناعة، وكانت هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاح وبالتالي يحتاجون الآن إلى الحذر من المتغيرات الجديدة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم اكتشاف FLiRT بعد في الدول العربية فإن الانتشار المحتمل لهذه المتغيرات يمثل مصدر قلق كبير نظرًا للكثافة السكانية العالية في البلاد ومستويات التطعيم والمناعة المتفاوتة من الموجات السابقة.

ويقول الدكتور مارك هنري استشاري الأمراض التنفسية: ستستمر السلالات الجديدة في الظهور وعلينا أن نبقى في حالة تأهب واتباع الاحتياطات العالمية مثل استخدام قناع الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم السعال بشكل غير لائق، وكذلك الحصول على لقاح الأنفلونزا أو لقاح كورونا ويمكن أيضًا إعطاء لقاح الأنفلونزا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والأطفال لانه يجب علينا أن نجهز أنفسنا لأمراض مثل لجائحة جديدة من فيروس كورونا.

وشدد على تحديث اللقاحات، قائلاً إن صياغة التطعيمات المستقبلية يجب أن تكون متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ويجب أخذها في الاعتبار مع مراعاة المتغيرات الناشئة مثل KP 1.1 وما إلى ذلك.

فيروس كورونا كورونا أعراض متحور فيروس كورونا الجديد المتحور الجديد لكورونا المتحور الجديد لكورونا فليرت

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث