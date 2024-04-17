الأربعاء 17 أبريل 2024
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مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.. وكيفية الوقاية منه

كورونا
كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وطرق الوقاية منه، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، حيث مازال يبحث الكثير من المواطنين عن أعراض الإصابة بمتحورات فيروس كورونا وأعراضه وسلاسل الفيروس وطرق الوقاية منه.

أعراض كورونا الجديد 2024

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء،واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

دراسة بريطانية: الخلايا الأنفية للأطفال أكثر مقاومة لفيروس كورونا

وكشفت دراسة حديثة عن أعراض فيروس كورونا الطويل الأمد، أو الأعراض التي تستمر لمدة 12 أسبوعًا على الأقل بعد الإصابة بالمرض، لافته إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا تشمل؛ التعب الشديد، الشعور بضيق في التنفس مشاكل في الذاكرة والتركيز - أو ضباب الدماغ، ويمكن أن تشمل أعراضا أخرى مثل؛ مشاكل النوم، فقدان حاسة الشم، القلق.

سلاسل متحورات كورونا

هناك العديد من السلاسل المتحورة من فيروس كورونا والتي تتميز بقدرتها على الانتشار بشكل أسرع، أو التسبب في أعراض أكثر شدة.

ومن أبرز السلاسل المتحورة:

  • المتحور ألفا، الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.
  • المتحور بيتا، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.
  • المتحور جاما، الذي ظهر في البرازيل في نوفمبر 2020.
  • المتحور دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر 2021.
  • المتحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021.

دراسة بريطانية: الخلايا الأنفية للأطفال أكثر مقاومة لفيروس كورونا

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تأثير المتحور الجديد على الحوامل

تؤثر متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد، بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

 - استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.
- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.
- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.
- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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