عمرو الجناينى: حذرت من استكمال دورى كورونا .. ولم أجامل الأهلى والزمالك

أكد عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، أنه قدم مذكرة وتقرير لوزارة الشباب والرياضة وحذرت من استكمال بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب كورونا، مما يؤثر على 4 مواسم قادمه وعند استئناف البطولة قمت بعمل إجراءات احترازيه حيث كانت الخسائر المالية كبيرة فى حال إلغاءه.

وأوضح “الجناينى” خلال تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: " لم أقوم بمجاملة الأهلى والزمالك خلال قيادتي للاتحاد المصرى لكرة القدم وكل هذة الأمور والجبلاية ليس لها دعم إعلامى واستمريت لمدة 18 شهر".

وتابع:" جميع العهود التى تحدثت عنها أثناء قيادتى اتحاد الكرة تم تنفيذها، مثل تقنية الفار وتطبيقها وعدم تأجيل اى مباراة للأهلى او الزمالك حيث قمت بعمل لائحة يتحدث عنها الجميع".

وأكمل: " آخر بطولة حققها الاتحاد المصرى لكرة القدم كان فى عهدى وهو بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23سنة منذ 4 سنوات".

واختتم :" لم أقوم بإستبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر وكانت المنافسة بين حسام البدرى وإيهاب جلال، واللجنة الفنية استقرت على اختيار حسام البدرى هذا الأمر ليس من اختصاصى."