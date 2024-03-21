الجناينى: ساهمت فى تجديد عقد فتوح بشروط الزمالك وأتمنى ضم صبحى

كشف عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق عن أنه قام بالمساهمة فى تجديد تعاقد أحمد فتوح مع نادى الزمالك وبشروط القلعة البيضاء.

وأوضح عمرو الجناينى خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7 قائلا" اتمنى إنضمام رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز لنادى الزمالك، لأنى تعاملت معه بشكل كبير أثناء المنتخب الاولمبى وهو لاعب قائد بمعنى الكلمة".

وأشار عمرو الجناينى قائلا: "ممدوح عباس ساهم بمبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الحالية بنادى الزمالك وهذا الراجل يعشق القلعة البيضاء مثل عشق الراجل للمرأه ".

وتابع عمرو الجناينى قائلا "من الوارد أن يتولى أيمن ممدوح عباس رئاسة الزمالك مستقبلا حيث يتمتع بخبرات كبيرة فى الإدارة".

واختتم عمرو الجناينى حديثه، قائلا “أنا زملكاوى وأساهم دائما فى تقديم الدعم للقلعة البيضاء”.

ساسى يرفض جدولة مستحقاته لدى الزمالك

ومن ناحية أخرى، رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق تقسيط مستحقاته المالية المتأخرة بعدما عرض مسئولو الأبيض إنهاء الأمر بصورة ودية لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعب والذي تمسك بالحصول على قيمة الغرامة المالية دفعة واحدة.

إدارة الزمالك كلفت المحامي بتقديم استئناف على الحكم الذي صدر في وقت سابق ومتابعة القضية ورفضهم تمامًا فكرة دفع المبلغ كاش بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

الزمالك يستقر على عودة حسام اشرف نهاية الموسم

وفي سياق آخر، استقر مسئولو الزمالك على عودة حسام أشرف لاعب الفريق المعار إلى صفوف بلدية المحلة خلال الموسم المقبل والتمسك بالاستفادة منه حيث حاولوا ضمه في يناير الماضي لكن لم يتحقق ذلك بسبب رفض بلدية المحلة التفريط فيه والتمسك ببقائه حتى نهاية فترة الإعارة.

وأشاد مسئولو الزمالك بقدرات وإمكانيات حسام أشرف ولديهم حماس كبير لضمه إلى الفريق وتدعيم خط الهجوم.