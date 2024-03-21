الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الثلاثى باتشيكو وبوطيب وساسى يُهدد بإيقاف قيد الزمالك مجددًا

فرجانى ساسى
فرجانى ساسى

فتحت إدارة الزمالك خط اتصال مع المغربي خالد بوطيب والتونسى فرجاني ساسي والبرتغالي باتشيكو، للوصول لحل ودي معهم قبل صدور قرار من الاتحاد الدولي بإيقاف القيد مرة أخرى، في ظل تقديم الثلاثي شكوى ضد الزمالك؛ لعدم حصولهم على مستحقاتهم بعد تغريم فيفا للزمالك.

وأُلزم الزمالك بدفع 1.9 مليون دولار لخالد بوطيب لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد، و1.5 مليون دولار لباتشيكو لعدم دفع الزمالك مستحقات المدير الفني عندما كان مديرًا فنيًا للزمالك، وعدم دفع الشرط الجزائي عند إقالة المدرب، و700 ألف دولار لفرجاني ساسى.

 ويخشى الزمالك من التباطؤ في الحل الودي مع أصحاب الشكاوى الثلاثة، فيصدر فيفا قرارًا بإيقاف القيد للزمالك، على غرار إيقاف القيد للقلعة البيضاء في أزمة مستحقات فريق سبورتنج لشبونة، قبل أن يقوم الزمالك بدفعها وإنهاء أزمة إيقاف القيد.

الزمالك يحاول إقناع بوطيب بالحل الودي

وفتح الزمالك خط اتصال مع المغربى خالد بوطيب، لإقناعه بجدولة مبلغ الغرامة، على عدة دفعات يتم تحديدها فى حال قبول اللاعب لمبدأ الحل الودى، وأكدت إدارة الزمالك للاعب جديتها فى إنهاء الأزمة، للحصول على مخالصة لتقديمها للاتحاد الدولى قبل البت في استئناف الزمالك ضد العقوبة؛ لأنه فى حال تمسك اللاعب بالحصول على مبلغ الغرامة دفعة واحدة، وعدم الدفع قبل جلسة النظر في استئناف الزمالك، سيتم إيقاف القيد للقلعة البيضاء مجددًا، ورفض بوطيب أكثر من مرة الموافقة على جدولة مبلغ العقوبة، وأصر على الحصول على المبلغ كاملًا ودفعة واحدة.

ساسى يرفض جدولة مستحقاته لدى الزمالك

فيما تحاول إدارة الزمالك إقناع التونسى فرجانى ساسى بالحصول على مستحقاته الحقيقية لدى الزمالك والتى تقدر بـ400 ألف دولار وجدولتها، والتنازل عن باقى مبلغ عقوبة الفيفا، لإنهاء القضية، وتقديم مخالصة بذلك للاتحاد الدولى، وكان فرجانى ساسى قد توصل لاتفاق مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك السابق، يقضي بحصوله على 400 ألف دولار مستحقاته لدى الزمالك، ولكن عدم التزام الزمالك بالاتفاق لرحيل مجلس مرتضى منصور، حال دون إتمام الاتفاق، ما جعل ساسي يستكمل إجراءات شكواه ضد الزمالك، ويحصل على حكم من فيفا بأحقيته بالحصول على 700 ألف دولار، ويرفض جدولة مبلغ الغرامة.

كما تحاول إدارة الزمالك مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، لعقد جلسة معه لحل الأمر بصفة ودية، وحاول عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عقد جلسة مع باتشيكو قبل سفره عقب إقالته من تدريب بيراميدز لإنهاء أزمة مستحقاته، ولكن عضو الزمالك فشل فى لقاء المدير الفنى لحل أزمة مستحقاته المالية، ويتطلع الزمالك لإنهاء أزمة باتشيكو بصفة ودية قبل المهلة التى حددها الاتحاد الدولى بحلول 30 أبريل القادم كآخر مهلة لدفع مستحقات المدير الفنى قبل صدور قرار بإيقاف القيد للقلعة البيضاء.

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