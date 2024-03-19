يحتضن مباراة ومصر ونيوزيلندا.. جولة فى "استاد مصر" بالعاصمة الإدارية

يحتضن استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المباراة الافتتاحية لبطولة عاصمة مصر، والتي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره النيوزيلندي في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل، كما يحتضن الملعب المباراة النهائية للبطولة يوم 26 مارس الجاري.

وتضم بطولة عاصمة مصر أربعة منتخبات، وهي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وتعد مباراة مصر ونيوزيلاندا هي أول مباراة يستقبلها استاد مصر الجديد، لذلك تصطحبكم «الدستور» فى جولة داخل الاستاد.

تحفة معمارية

استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحفة معمارية بُني بأيادٍ مصرية خالصة، يتميز بموقع فريد، حيث يقع فى مدينة مصر الأوليمبية للألعاب الرياضية، بالقرب من وزارة الدفاع الجديدة، على طريق القاهرة العين السخنة، بالقرب من حدود مدينة بدر.

سعة الاستاد

يسع استاد مصر لنحو 90 ألف متفرج، ومساحته تساوي 93 فدانًا، ليصبح بذلك أكبر استاد داخل جمهورية مصر العربية، ومتفوقًا على استاد القاهرة الدولي، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

ويعد ثانى أكبر استاد فى القارة الإفريقية، بعد ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، والذي يتسع لـ94 ألف متفرج، كما يتساوى مع استاد ويمبلى العالمى بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذى يتسع لـ90 الف متفرج.

رابع أكبر استاد على مستوى العالم

كما يعد استاد مصر رابع أكبر استاد على مستوى العالم بعد ملعب بيونج يانج بكوريا الشمالية، والذى يسع 114 ألف متفرج، وملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني الذى يسع 99 ألف متفرج، وملعب سوكر سيتي بجنوب إفريقيا الذى يسع 94 ألف متفرج، ويأتي استاد مصر فى المركز الرابع متساويًا مع ملعب "ويمبلي" بسعة جماهيرية 90 ألف متفرج.

تصميم وإنشاء مصري خالص

وبدأ العمل باستاد مصر في عام 2019، وتم الانتهاء منه العام الماضي، وتم تشييد الاستاد بالكامل بأيادٍ مصرية خالصة، حيث شاركت في إنشائه شركات مصرية وطنية، وصمم الاستاد مهندسون مصريون، ليخرج لنا هذا الصرح المعماري الفريد في أبهى صورة، وكان أول ظهور لاستاد مصر، عندما احتضن استعدادات منتخب مصر الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، والتي أقيمت خلال شهري يناير وفيراير الماضيين.

صرح رياضى عالمى

أنشئ استاد مصر على مستوى عال ومتميز وفقًا للتقنيات العالمية الحديثة، ليكون واحدًا من أفضل الاستادات على مستوى العالم، ويكون جاهزًا لاستقبال كبريات المباريات العالمية.

فيما تم إنشاؤه وفق أحدث المعايير المطابقة للاشتراطات الدولية وباستخدام أحدث التقنيات في التشييد وزراعة الأرضية والإضاءة.

ويعد استاد مصر بالعاصمة الإدارية أول ملعب رياضي في كرة القدم مغطى بالكامل داخل جمهورية مصر العربية، وتمتاز أرضيته بالعشب الهجين الخليط بين الطبيعي والصناعي.