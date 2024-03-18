الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طرح تذاكر مباراة مصر ونيوزيلندا ببطولة كأس عاصمة مصر

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية

طرحت الشركة المتحدة للرياضة تذاكر مباراة منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، التي ستقام مساء الجمعة المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر والتي ستقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة المتحدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:"احجز تذكرتك الآن واستعد لمشاهدة المنتخب المصري في النسخة الأولى من كأس عاصمة مصر أمام منتخب نيوزيلندا ".

ستاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف افتتاح ونهائي بطولة "عاصمة مصر"

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "عاصمة مصر" الودية الدولية مواعيد وملاعب مباريات البطولة، التي تقام في الفترة من 22-26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر، نيوزيلندا، كرواتيا وتونس.

وتقام المواجهة الافتتاحية بين منتخبي مصر ونيوزيلندا في العاشرة مساء 22 مارس، ويستضيفها ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تقام مواجهة منتخبي تونس وكرواتيا في العاشرة مساء 23 مارس في ستاد القاهرة الدولي.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، بين الخاسرين من مواجهتي الدور الأول، في العاشرة مساء 26 مارس.

بينما يستضيف ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المباراة النهائية للبطولة بين الفائزين في الدور الأول، في العاشرة مساء 26 مارس.

منتخب نيوزيلندا يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة مصر 

يخوض منتخب نيوزيلندا مرانه الأول اليوم الإثنين على استاد القاهرة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، التي تقام خلال الفترة 22-26 مارس الجاري. 

واكتمل عقد بعثة منتخب نيوزيلندا اليوم، بوصول الفوج الثاني للبعثة، عقب وصول الفوج الأول، أمس الأول، للترتيب للاستقبالوإنهاء كافة الأمور الإدارية.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي مساء الجمعة المقبل، في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي منتخب تونس مع نظيره الكرواتي.

الشركة المتحدة للرياضة مع نظيره النيوزيلندي بطولة كأس عاصمة مصر إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة افتتاح ونهائي بطولة عاصمة مصر

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