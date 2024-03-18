الاتحاد الدولى لكرة القدم يعلن انضمام بطولة "عاصمة مصر" الودية لسلسلة "فيفا"

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة «عاصمة مصر» الودية، لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18-26 مارس الجاري.

وأضاف "فيفا" في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 والتي تتصدرها بطولة عاصمة مصر، ستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة.

وقال فيفا: "تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة منتخبات إضافية، هي كرواتيا، مصر، تونس ونيوزيلندا، للمنافسة في القاهرة في الفترة 22-26 مارس".

وأضاف البيان: "نسعى لتسهيل مهام سلسلة فيفا للترويج لمباريات أكبر بين فرق من مختلف القارات، والتي بخلاف ذلك ليس لديها فرص منتظمة للعب مباريات ودية عبر القارات".

وأوضح أن السلسلة تقام في الجزائر، أذربيجان والمملكة العربية السعودية (بطولتان)، بالإضافة إلى سريلانكا في عام 2024، قبل انضمام مصر كمستضيف خامس للسلسلة.

وسيستهل منتخب مصر، مشواره في الدورة الودية الرباعية التي تحمل اسم (كأس العاصمة الإدارية) بمواجهة منتخب نيوزيلندا في العاشرة من مساء يوم 22 مارس المقبل.

وستقام المباراة على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، التي تم إنشاؤه مؤخرًا، والذي يتسع لنحو 90 ألف متفرج.

قائمة المنتخب الوطني الرسمية لمعسكر مارس

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس الحالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي ومحمد شكري وأحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وأحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور ومصطفى شلبى وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي ومصطفى شلبى وعمر مرموش ومصطفي محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامي.