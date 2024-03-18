الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

منتخب مصر
منتخب مصر

سيظل البحث عن مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى موعد انتهاء منافسات الدورة الدولية الودية، ومعرفة الفريق المتوج باللقب.

بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 

ويأتي ذلك، بعد نقل البطولة من الإمارات، كما كان مخطط لها سلفا، فضلا عن تواجد المنتخب الوطني الأول في البطولة، تحت قيادة فنية جديدة للفراعنة للتوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، اللذين توليين المسئولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته من منصبه، بعد توديع منتخب مصر منافسات "كان 2023" الأخيرة مبكرا.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية، مواعيد هذه المباريات بشغف شديد، لرؤية اللاعبين على أرض الواقع وكيفية تعامل العميد معهم، في ظل غياب قائد الفريق محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن البطولة ومعسكر الفراعنة الحالي لأجندة شهر مارس الدولية.

مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 

الجمعة 22 مارس الجاري

منتخب مصر ونيوزيلندا الساعة 10 مساءا.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة). 

السبت 23 مارس الجاري

كرواتيا وتونس الساعة 10 مساءا .. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة). 

الثلاثاء 25 مارس الجاري 

مباراة المركز الثالث والرابع .. الساعة 10 مساءا (ستاد القاهرة الدولي). 

الأربعاء 26 مارس الجاري

مباراة النهائي

الساعة 10 مساءا .. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

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قائمة منتخب مصر لأجندة مارس الدولية وبطولة كأس العاصمة

  • حراسة المرمى.. محمد عواد ومحمد أبو جبل، والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق، ومحمد حمدي ومحمد شكري، وأحمد حجازي ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام.
  • خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي، وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شلبي.
  • خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي، وعمر مرموش ومصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف.

بينما خلت القائمة من الثنائي حسين الشحات جناح الأهلي بسبب الإصابة، وقائد الفراعنة محمد صلاح.

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