الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب تونس يقرر إعفاء ثلاثى الترجى من المشاركة فى كأس العاصمة الإدارية

الاتحاد التونسي لكرة
الاتحاد التونسي لكرة القدم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بيان رسمي، عن إعفاء ثلاثي فريق الترجي التونسي وهم، ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش، من المشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري.

وجاء هذا القرار حتى يتمكن الثلاثي من اللحاق بفريق الترجي التونسي الذي يستعد لمواجهة أسيك ميموزا الإيفواري في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء بيان الجامعة التونسية على النحو الآتي " بعد التنسيق مع الإطار الفني للمنتخب الوطني وافقت الجامعة التونسية لكرة القدم على طلب فريق الترجي الرياضي التونسي بإعفاء الثلاثي ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش من المشاركة في الدورة الدولية بالقاهرة، وتمكينهم من الالتحاق بفريقهم قصد الاستعداد لمباراة الدور ربع من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية  ضد فريق أسيك ميموزا الإيفواري قصد تمثيل كرة القدم التونسية أحسن تمثيل وضمان أوفر حظوظ التأهل".

وأضاف: "كما سيتخلف عن التربص اللاعب بسام الصرارفي إثر تعرضه للإصابة، لذا، فقد قرر الإطار الفني توجيه الدعوة لأربعة لاعبين وهم حمزة المثلوثي ومعتز الزدام ونادر الغندري وفيصل المناعي".

وتابع: "هذا، وسيسافر وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة المصرية صباح يوم الغد الإثنين في رحلة عادية مباشرة تنطلق من مطار تونس في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وسيلتحق  اللاعبون الناشطون خارج تونس مباشرة بالبعثة في العاصمة المصرية القاهرة".

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