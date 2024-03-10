منافس الأهلى المحتمل.. الترجى يهزم النجم الساحلى فى الدورى التونسى

فاز الترجي على مضيفه النجم الساحلي 1ـ صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.

وسجل رودريجو رودريجز هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 80.

ورفع الترجي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بمجموعة التتويج، خيم التعادل السلبي على مواجهة الملعب التونسي وضيفه الصفاقسي.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع متقدما بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الخامس والملعب التونسي صاحب المركز السادس والأخير.

وفي منافسات مجموعة تفادي الهبوط، فاز اتحاد تطاوين على مستقبل سليمان 3 /1، فيما فاز الأولمبي الباجي على اتحاد بن قردان 1/ صفر.

ويتصدر النادي البنزرتي مجموعة تفادي الهبوط برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن اتحاد تطاوين والأوليمبي الباجي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ويأتي نجم المتلوي في المركز الرابع برصيد عشر نقاط متقدمًا بفارق نقطة عن كل من مستقبل سليمان وقوافل قفصة واتحاد بن قردان، فيما يتذيل مستقبل المرسى ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

ويشارك في بطولة الدوري التونسي 14 فريقًا تم تقسيمها إلى مجموعتين خلال المرحلة الأولى من المسابقة، بواقع 7 أندية في كل مجموعة، حيث صعدت الأندية الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مرحلة التتويج، الذي يقام بنظام الدوري من دورين، على أن يتوج بلقب الدوري هذا الموسم صاحب أعلى رصيد من النقاط.

في المقابل، تلعب باقي الفرق الأربعة الأخيرة بكل مجموعة في مرحلة تفادي الهبوط، الذي يقام أيضا بنظام الدوري من دورين، على أن يهبط صاحبا المركزين الأخير وقبل الأخير من بين الأندية الثمانية المشاركة في تلك المرحلة.

ومن المتوقع أن يلتقي الترجي التونسي مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حال أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة بعضهما البعض.

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