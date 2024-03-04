الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الترجى أبرزها.. مواجهات الأهلى المحتملة فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تترقب جماهير الكرة المصرية، قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (2023-2024)، بعد أن أسدل الستار على مواجهات مرحلة المجموعات للبطولة.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ثمانية أندية، هم: الأهلي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، آسيك ميموزا الإيفواري، بيترو أتلتيكو الأنجولى، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، الترجي التونسي، يانج أفريكانز التنزاني.

خمسة أندية من المتأهلين إلى دور الثمانية، سبق لهم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهم الأهلي (11 مرة)، مازيمبي (5 مرات)، الترجي التونسي (4 مرات)، آسيك ميموزا (مرة واحدة)، ماميلودي صن داونز (مرة واحدة).

مواجهات متوازنة محتملة للأهلي

تنص لائحة قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة الأندية صاحبة المركز الأول لنظيرتها من تلك التي احتلت المركز الثاني، باستثناء الفريق الوصيف الذي كان متواجدا معه في مجموعته.

وسيواجه الأهلي صاحب المركز الأول في مجموعته، أحد أندية سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، في الدور ربع النهائي للبطولة.

موعد قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

ستقام قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، خلال شهر مارس الجاري، في موعد يتحدد لاحقا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقب قرعة الدور ربع النهائي، سيجري «كاف» قرعتي الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة.

موعد مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، يومي 29 و30 مارس، على أن تقام مباريات الإياب يومي 5 و6 أبريل المقبل.

وستجرى مباريات الإياب، على ملاعب الأندية التي أحتلت الصدارة في مجموعاتها.

موعد مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا

ستقام مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، يومي 19 و20 أبريل، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 26 و27 أبريل المقبل.

موعد مباراتي الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا

ستقام مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 19 مايو، على أن تقام مباراة الإياب يومي 26 مايو المقبل.

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