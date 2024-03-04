مران الأهلى| تقسيمة قوية ومشاركة رباعى الحراس استعدادا لنهائى كأس مصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، في إطار التحضيرات لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، على هامش فقرات المران الجماعي.

واختتم السويسري مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون ماعدا المصابين الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي تحت أشراف الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل في السعودية.

الأهلي يغلق بطولة دوري أبطال إفريقيا

وأغلق الفريق الأول بالنادي الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 46، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات، ولم يعرف الفريق الهزيمة في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وبذلك يؤكد الفريق الأول بالنادي الأهلي تربعه على قمة المجموعة الرابعة، بعدما سبق وضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة من الجولة الماضية.