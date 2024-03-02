منافس الأهلى المحتمل.. الترجى التونسى يحسم تأهله بإقصاء الهلال السودانى من دورى أبطال إفريقيا

فاز الترجي التونسي على ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1/ صفر على ملعب حمادي العقربي، اليوم السبت، في ختام منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وأحرز ياسين مرياح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، لينتزع الترجي الفوز وبطاقة التأهل لدور الثمانية على حساب ضيفه السوداني.



ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الهلال السوداني عند 5 نقاط في المركز الثالث.



وفي نفس التوقيت فاز بترو أتلتيكو الأنجولي على النجم الساحلي التونسي بهدفين سجلهما جوناثان تورو وجواو ديوجو في الدقيقتين 38 و71.



ورفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 12 نقطة ليحسم صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند أربع نقاط، ليودع دوري الأبطال متذيلًا الترتيب.

وبات فريق الترجي التونسي ثالث الفرق المحتمل أن يواجهها الأهلي في الدور ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي أحد فرق مازيمبي الكونغولي أو سيمبا التنزاني أو الترجي التونسي في الدور ربع النهائي.

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