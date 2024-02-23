بيترو أتلتيكو الأنجولى يتعادل مع الهلال السودانى ويتأهل لدور الـ8 بدورى أبطال إفريقيا

تأهل فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب تعادله السلبي مع مضيفه الهلال السوداني، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.



وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا للدور التالي بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية بالمجموعة.



فيما رفع الهلال السوداني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت.

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