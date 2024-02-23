الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الهلال يلتقى بيترو أتلتيكو.. وآسيك يصطدم بـ "سيمبا" فى دورى الأبطال

الهلال السوداني
الهلال السوداني

يخوض فريق الهلال السوداني، مواجهة هامة ومصيرية، عندما يستضيف نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي، في السادسة مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لـ دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الهلال، المركز الرابع، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف، عن النجم الساحلي التونسي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل بيترو أتلتيكو الأنجولي، صدارة المجموعة بـ دورى الأبطال، برصيد 8 نقاط.

ويخوض الهلال، مباراة الليلة، بدافع الفوز ولا شيء غيره، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

أما بيترو أتلتيكو، فسيطمح لخطف النقاط الثلاث، من أجل ضمان العبور رسميا إلى الدور المقبل.

وسيعول الهلال، بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبنجي، على جهود وقدرات عدد من نجومه في مقدمتهم محمد عبد الرحمن، وياسر مزمل، والسنغالي بابا ندياي، والغاني ديفيد اباجنا، إلى جانب ثنائي الوسط محمد أبوعاقلة، ووالي الدين خضر، إلى جانب الحارس المخضرم علي أبوعشرين.

أما الفريق الأنجولي، فسيعول على خدمات كل من البرازيلي تياجو أزولاو، والبرتغالي الكسندر جوديش، وصانع الألعاب جوناثان تورو، إلى جانب الجناح الشاب جيلبيرتو.

آسيك ميموزا الإيفواري يستضيف سيمبا التنزاني

وعلى جانب آخر، يستقبل آسيك ميموزا الإيفواري، نظيره سيمبا التنزاني، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.

ويحتل آسيك - المتأهل سلفا إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال - صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل سيمبا، المركز الثاني، برصيد 5 نقاط.

ويطمح الفريق الإيفواري، لحصد الفوز، من أجل البقاء في موقعه في الصدارة، من أجل تجنب مواجهة أحد الأندية الكبرة في دور الثمانية.

بينما سيكون الفريق التنزاني، مطالبا بالفوز من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الدور المقبل.

الهلال بيترو أتلتيكو دورى الأبطال آسيك سيمبا دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلى يتحدى الصعاب أمام ميدياما الغانى لتأمين تأهله بدورى الأبطال

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة