الهلال يلتقى بيترو أتلتيكو.. وآسيك يصطدم بـ "سيمبا" فى دورى الأبطال

يخوض فريق الهلال السوداني، مواجهة هامة ومصيرية، عندما يستضيف نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي، في السادسة مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لـ دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الهلال، المركز الرابع، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف، عن النجم الساحلي التونسي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل بيترو أتلتيكو الأنجولي، صدارة المجموعة بـ دورى الأبطال، برصيد 8 نقاط.

ويخوض الهلال، مباراة الليلة، بدافع الفوز ولا شيء غيره، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

أما بيترو أتلتيكو، فسيطمح لخطف النقاط الثلاث، من أجل ضمان العبور رسميا إلى الدور المقبل.

وسيعول الهلال، بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبنجي، على جهود وقدرات عدد من نجومه في مقدمتهم محمد عبد الرحمن، وياسر مزمل، والسنغالي بابا ندياي، والغاني ديفيد اباجنا، إلى جانب ثنائي الوسط محمد أبوعاقلة، ووالي الدين خضر، إلى جانب الحارس المخضرم علي أبوعشرين.

أما الفريق الأنجولي، فسيعول على خدمات كل من البرازيلي تياجو أزولاو، والبرتغالي الكسندر جوديش، وصانع الألعاب جوناثان تورو، إلى جانب الجناح الشاب جيلبيرتو.

آسيك ميموزا الإيفواري يستضيف سيمبا التنزاني

وعلى جانب آخر، يستقبل آسيك ميموزا الإيفواري، نظيره سيمبا التنزاني، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.

ويحتل آسيك - المتأهل سلفا إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال - صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل سيمبا، المركز الثاني، برصيد 5 نقاط.

ويطمح الفريق الإيفواري، لحصد الفوز، من أجل البقاء في موقعه في الصدارة، من أجل تجنب مواجهة أحد الأندية الكبرة في دور الثمانية.

بينما سيكون الفريق التنزاني، مطالبا بالفوز من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الدور المقبل.