الأهلي يتحدي الصعاب أمام ميدياما الغاني لتأمين تأهله بدورى الأبطال

يحل الفريق الأول بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على ميدياما الغاني، فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط ويتقاسم بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني الوصافة برصيد 5 نقاط لكل منهما.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على ضرورة نسيان ما حدث علي متن الطائرة وأن تلك الأزمة لابد أن تكون حافزا لهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد المدير الفني أن ماحدث لهم ليس أول مرة بل هناك فرق ومنتخبات تعرضت لنفس الأمر والقوي هو من يتخطي تلك الصعاب ويعود بقوة للانتصارات.

وطلب كولر من اللاعبين التركيز طوال اللقاء وإثبات ما تعرضوا لهم علي أنها حادثة عابرة لن تهز الفريق البطل وأن الأفضل لهم الرد على أي مضايقات في أرض الملعب.

في المقابل تحدث خالد بيبو مدير الكرة ومهند مجدي رئيس البعثة مع اللاعبين، موضحين أن الأهلي تعرض لظروف مشابهة وقد تكون صعبة وتذكر بيبو مع اللاعبين ما تعرض له الفريق في مالي عندما تفاجأ اللاعبون بوجود انقلاب وحرب شوراع وتم إخفاؤهم في الفندق لفترة طويلة وقتها ونجح الفريق بعدها في العودة والصعود للنهائي.

وشدد بيبو علي أن تلك الأحداث ستكون دافعا قويا لهم من أجل الفوز والصعود إلى دور الثمانية من غانا والتعامل مع الأمر على أنه صدفة ولن تهز ثقتنا في أنفسنا للفوز باللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء ميدياما والمكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أكرم توفيق وعمرو السولية وأمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وفي الهجوم أنتوني موديست.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني تانجوي باتريس ميبيامي.