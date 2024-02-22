الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير تونسية: الأهلي يتوصل لاتفاق على ضم "بن رمضان" مقابل 3 مليون دولار

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

أفادت تقارير تونسية، بإتمام النادي الأهلي للتعاقد مع محمد علي بن رمضان لاعب وسط منتخب تونسي وفريق فرينكفاروزي المجري الحالي، للانتقال إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع "كورة 24" التونسي، أن إدارة النادي الأهلي اتفقت بالفعل مع محمد علي بن رمضان على الانتقال خلال الصيف المقبل للقلعة الحمراء مقابل 3 مليون دولار.

وأضاف أن "بن رمضان" وافق على عرض الأهلي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من مشاكل الإصابة التي عاني منها بن رمضان، وعدم مشاركته في التحضيرات الأخيرة، إلا أنه لم يستطع حجز مكان في تشكيلة فريقه المجري الأساسية مؤخرا.

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الاهلى محمد علي بن رمضان منتخب تونس فرينكفاروزي المجري تقارير تونسية

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