رحلة غانا ليست الأولى.. العناية الإلهية تنقذ الأهلي في 5 سفريات أفريقية

عادت مخاطر الرحلات الأفريقية تداهم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من جديد بعد تعطل الطائرة الخاصة التي كانت تقل البعثة في مطار أكرا خلال رحلة المارد الأحمر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني.

ويحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني في السادسة من مساء غدٍ في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم تأخر وصول بعثة الأهلي إلى مدينة كوماسي التي ستستضيف المباراة المرتقبة، إلا أن المباراة ستقام في موعدها غدًا بعد رفض الاتحاد الأفريقي تأجيلها.

وتعد واقعة رحلة غانا، التي كانت مليئة بالأزمات منذ تأخر إقلاع الطائرة من مطار القاهرة أمس، واحدة من وقائع لرحلات واجهت فيها بعثة الأهلي كثير من الأزمات ونستعرض منها أبرز 5 أحداث مشابهة.

حافلة الجزائر

ونجحت بعثة الأهلي من الموت خلالها تواجدها في مدينة "تيزي أوزو" الجزائرية لمواجهة فريق شبيبة القبائل الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2010.

العناية الإلهية أنقذت حافلة الأهلي من الانقلاب 3 مرات وهى في طريقها من فندق "عمراوة" إلى ملعب أول نوفمبر لأداء المران الرئيسي استعدادا للقاء شبيبة القبائل.

والسبب هو فقدان سائق الحافلة السيطرة على عجلة القيادة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يستعيد سائق الحافلة توازنه مجددًا، وعقب وصول البعثة، تم تغيير الحافلة والسائق.

سحابة سوداء في الكاميرون

بعثة الأهلي واجهت كارثة أخرى، أثناء عودتها من الكاميرون وتحديدًا من مطار "جاروا" في سبتمبر 2014، بعد الفوز على القطن الكاميروني بهدف وليد سليمان في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وعاشت بعثة الأهلي ساعات من الرعب والقلق والخوف بعد أن شعروا أن هناك أمورا غير معروفة وغامضة تحدث وطاقم الطائرة لا يريد إشغال أحد بها حتى لا يثير حالة من القلق.

وسادت حالة القلق بعد لحظات من إقلاع الطائرة حيث لاحظ الجميع وجود رائحة غريبة تقترب من الحريق كانت تعم أرجاء الطائرة.

وتبين أن الطائرة واجهت سحابة سودالء كثيفة مشبعة بالطاقة الكهربائية بمجرد انطلاقها من مطار "جاروا"، وحاول طاقم القيادة تفاديها باستثناء الجناح الأيسر من الطائرة الذي اصطدم بها وتسبب ذلك في تعطيل التكييف طوال الرحلة.

عطل فني في طائرة مالي

بعد أقل من عام واحد على رحلة الكاميرون، وتحديدًا في يوليو 2015 واجهت بعثة الأهلي أزمة أخرى أثناء ذهابها إلى مالي لمواجهة فريق الملعب المالي في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

بدأت الأزمة حينما تأخرت الطائرة في الإقلاع من مطار "كازبلانكا" لمدة ساعة، وهو ما دفع رئيس البعثة للتوجه إلى قائد الطائرة للاستفسار عن سبب تأخر الإقلاع.

وتم التأكيد على أن الطائرة بها عطل فني بسيط يتم إصلاحه والإقلاع فور التأكد من سلامة الطائرة.

ورغم إقلاع الطائرة، إلا أن أفراد البعثة سادتهم حالة من القلق الشديد ب عد تذكر رحلة الكاميرون التي مر عليها أشهر فقط.

هبوط مخيف في زامبيا

حالة من الذعر والخوف ظهرت على بعثة الأهلي بسبب الهبوط المخيف بالطائرة في زامبيا، وذلك خلال رحلة الفريق قبل مواجهة فريق زيسكو الزامبي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2016.

تأخر إقلاع طائرة المغرب

بعد شهر من رحلة زامبيا توجه الأهلي إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات خلال نسخة 2016.

وتأخر إقلاع الطائرة الخاصة إلى المغرب لمدة 40 دقيقة بسبب بعض أعمال الصيانة للتأكد من كافة إجراءات الأمن والسلامة قبل الإقلاع.