الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة ميدياما

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، مرانه الأخير على استاد "بابا يارا" في غانا، استعدادًا لمواجهة ميدياما مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي على ملعب استاد بابا يارا، الذي يستضيف مواجهة ميدياما في الرابعة من عصر غدٍ الجمعة بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدًا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

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