مصر للطيران تكشف تفاصيل عطل طائرة رحلة النادى الأهلى

قالت، قبل قليل، مصر للطيران إنه من منطلق الدعم والرعاية التي تقدمها الشركة الوطنية مصر للطيران لكل الفرق والأندية المصرية، وفي ضوء العلاقات القوية التي تجمع الكيانين العريقين مصر للطيران والنادي الأهلي، والتي امتدت لسنوات عديدة، قامت خلالها مصر للطيران بتسيير أكثر من 50 رحلة خاصة لنقل الفريق للمشاركة في الكثير من البطولات المختلفة، حيث قدمت خلالها الشركة التسهيلات المادية والمعنوية، وذللت كل العقبات؛ حرصًا منها على توفير الوقت والجهد وعناء السفر.

ونتيجة للثقة المتبادلة بين الكيانين، طلب مسئولو النادي الأهلي من شركة مصر للطيران تنظيم رحلة خاصة إلى مطار كوماسي بدولة غــانا لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ لمواجهة فريق ميدياما الغانى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

من جانبها نسقت مصر للطيران مع سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها في غانا للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلة مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار كوماسي، وبعد الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة حصلت مصر للطيران على التصاريح الاستثنائية للهبوط بمطار كوماسي "المخصص للطيران الداخلي فقط" دون الهبوط فى مطار أكرا العاصمة، وذلك حرصًا من الناقل الوطني مصر للطيران على توفير كل سبل الراحة لبعثة النادي الأهلي.

التفاصيل الكاملة

وقد أقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS3911 بأحدث طرازات الشركة A320neo يوم الإثنين الموافق 21 فبراير من مطار القاهرة وعلى متنها بعثة النادي الأهلي متجهة إلى مطار كوماسي، وأثناء الرحلة تلقت مصر للطيران إخطارًا من سلطة الطيران المدني الغاني يفيد بعدم السماح بمبيت الطائرة بمطار كوماسي، وذلك نظرًا لحدوث بعض الإصلاحات على أن يتم السماح للطائرة بإنزال البعثة في مطار كوماسي، ثم توجه الطائرة للمبيت فى مطار أكرا، على أن تعود الطائرة يوم الجمعة الموافق 23 فبراير إلى مطار كوماسي مرة أخرى لنقل البعثة إلى مطار القاهرة.

وأثناء هبوط الطائرة تلقى قائد الطائرة إخطار من برج المراقبة الجوية بالمطار يفيد بعدم السماح بالهبوط في مطار كوماسي نظرًا لإغلاق المطار لمدة ساعة والتوجه إلى مطار أكرا، وعلى الفور توجه قائد الطائرة إلى مطار أكرا وتم السماح له بالهبوط لحين إعادة فتح مطار كوماسي مرة أخرى.

وفور السماح لقائد الطائرة بالإقلاع من مطار أكرا متوجها إلى مطار كوماسي اصطدمت معدة الدفع الخلفي الخاصة بتحريك الطائرة بجسم الطائرة الأمر الذي ترتب عليه ضرورة فحص الطائرة والتأكد من تحقق كل إجراءات السلامة قبل استئناف الرحلة إلى مطار كوماسي، وعند الانتهاء من الإجراءات والتأكد من سلامة الطائرة للإقلاع تم إخطار قائد الطائرة بأنه لن يتم السماح باستكمال الرحلة نتيجة الغلق الليلي لمطار كوماسي، ومن جانبها قامت مصر للطيران باستضافة أعضاء البعثة فى أحد الفنادق المتميزة في أكرا، على أن يتم استكمال الرحلة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالى بناءً على طلب بعثة النادي الأهلي.

وأقلعت الطائرة في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة من مطار أكرا متجهة إلى مطار كوماسي، ووصلت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

هذا وتعتذر شركة مصر للطيران عن هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها، وتتمنى الشركة التوفيق للنادي الأهلى في مباراته القادمة أمام فريق ميدياما الغاني.