مصرللطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها Hainan الصينية

أعلنت شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية عن تعاقدها مع شركة Hainan الصينية من خلال وكيل خدمتها بمصر المكتب العالمي للطيران وذلك لتقديم خدمات المناولة الأرضية لطائرات الشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي حيث بدأت في تنظيم رحلاتها للقاهرة مرة أخرى بعد توقف الرحلات منذ عام 2010

وصرح المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية أن الشركة تستهدف تقديم خدماتها لأكبر عدد من شركات الطيران بالمطارات المصرية خاصة في ظل تنامي الحركة السياحية موضحًا أن الشركة ستسعى جاهدة خلال الفترة القادمة لتوسيع نطاق خدماتها خلال الفترة القادمة بما يخدم حركة الطيران والسياحة المتزايدة.

3 رحلات أسبوعيا من طراز بوينج B787 وأيرباص

وأضاف فوزي أن شركة Hainan ستقوم بتشغل 3 رحلات أسبوعيا ومن المتوقع زيادتها إلى 4 رحلات أسبوعيا مع بدء الموسم الصيفي بطائرات من طراز بوينج B787 وأيرباص A330.

وكان في استقبال أولى رحلات الشركة الصينية المهندس إبراهيم فوزي وقيادات وزارة الطيران المدني ووزارة السياحية وكذلك مسئولي الشركة الصينية والذين أشادوا بالخدمة المقدمة والتعاون المبذول بين كافة الأطراف المنوطة بتقديم الخدمة للشركة.

وكانت مصر للطيران قد اعلنت في وقت سابق عن الاتفاق على سفر مجموعات عديدة (allotment)على رحلات مدريد وبرشلونة إلى الأقصر ومناقشة أليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلي ما يقرب من 75 نقطة حول العالم مع التركيز على الوجهات المختلفة لمصرللطيران عن طريق القاهرة خاصة نقاط أفريقيا والشرق الأقصى.

كما تم عقد اجتماع مع مسئولي شركة Sama Travel لمناقشة العرض المقدم لتنظيم عدد من الرحلات الخاصة من المدن الإسبانية إلى مدينة الأقصر.